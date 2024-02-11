علا الشافعي: مسلسل «الحشاشين» في رمضان 2024 عودة للأعمال التاريخية

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع ومسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن «المتحدة» خلال الفترة الأخيرة تعمل على التنوع في الإنتاج الدرامي على مدار المواسم المختلفة وتقديم موضوعات مختلفة.

ديسمبر ويناير مواسم مهمة في دراما «المتحدة»

وشددت «الشافعي»، خلال حوارها مع الإعلامية سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن ديسمبر ويناير من المواسم المهمة جدًا في الدراما، مؤكدة أنه هناك إنتاج متنوع خارج شهر رمضان، منوهة بأن موسم رمضان به عدد كبير من المسلسلات وخارج شهر رمضان يكون هناك متابعة كبيرة للأعمال.

وأوضحت أن موسم رمضان به تنوع من بينها مسلسل «الحشاشين» به إمكانيات ضخمة ويعيد الأعمال التاريخية، ومهم وجود هذه الأعمال، مؤكدة أن هذا المسلسل تم بإمكانيات وتقنيات مرتفعة جدًا وهو مسلسل يترقبه الجميع.

وأضافت أن «الحشاشين» هي طائفة دينية متطرفة وموجودة في القرن الـ11، مشددة على أن الفنان كريم عبدالعزيز قدم شخصية بها تحدٍ وتعب، والمسلسل سيكون مهمًا.