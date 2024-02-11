من الدقي إلى المعز.. نجوم دراما رمضان 2024 في شوارع القاهرة

يكثف صناع الأعمال الدرامية التي تنافس في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، تصوير أكبر قدر من المشاهد قبل استقبال الشهر الكريم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث انطلق تصوير بعض الأعمال خلال شهر يناير الماضي، والتي تتنوع ما بين دراما اجتماعية وكوميدية وشعبية.

ويتواجد عدد من النجوم الذين يطلون على الجمهور في رمضان 2024، في أماكن متفرقة بالقاهرة، لتصوير عدد من المشاهد الخاصة بالمسلسلات التي يقودون بطولتها، ونستعرض أبرز هذه الأعمال من خلال السطور التالية:

ألف ليلة وليلة بطولة ياسر جلال

استعان صناع مسلسل ألف ليلة وليلة، بأحد الشوارع التاريخية لتقديم بعض المشاهد حيث تم التصوير بـ شارع المعز، ليعود بعدها فريق العمل إلى مدينة الإنتاج لاستئناف التصوير، وتدور أحداث العمل في إطار من الخيال، كما يتكون من 15 حلقة ومن أبطاله ياسر جلال وياسمين رئيس.

حق عرب لـ أحمد العوضي

وصور الفنان أحمد العوضي بعض المشاهد التي تجمعه مع الفنانة دينا فؤاد في شارع المعز بمنطقة الحسين ليعود بعدها الأبطال إلى لوكيشن التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أكشن رومانسي، ومن أبطاله الفنان أحمد العوضي ودينا فؤاد.

بابا جه «وسط البلد»

صورت الفنانة نسرين أمين ليلة أمس بعض المشاهد من مسلسل بابا جه بـ شوارع وسط البلد وحي جاردن سيتي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي وأبطاله الفنان أكرم حسني ونسرين أمين.

نيللي كريم بـ الزمالك

صورت الفنانة نيللي كريم مشاهد في كلية الفنون الجميلة بـ الزمالك حيث أن هذه المشاهد تجمعها مع مصطفى خاطر وأحمد فهيم، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي وأبطاله نيللي كريم وحجاج عبدالعظيم ومصطفى خاطر.

أحمد مكي بـ شوارع الدقي

أما عن الفنان أحمد مكي فـ صور مشاهد من مسلسل الكبير أوي 8، ليلة أمس بمنطقة الدقي داخل وزارة الزراعة ويستمر التصوير لـ يومين حيث يقوم بتصوير مشهد مزاد علني على الأنتيكات الأثرية، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي وأبطاله أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام.