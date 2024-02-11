علا الشافعي: «المتحدة» تقدم تركيبة مهمة في مسلسلات رمضان 2024

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، ومسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن المحتوى الدرامي هو كل ما يتعلق بالمسلسلات التي تعرض على كل القنوات التابعة لـ«المتحدة للخدمات الإعلامية» بالمشاركة مع كبرى شركات الإنتاج، منوهة بأن هناك لبسا بأن «المتحدة» التي تنتج كل ما في السوق.

نتعاون مع 12 شركة إنتاج في رمضان 2024

وأشارت «الشافعي»، خلال حوارها مع الإعلامية سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن هناك أكثر من 12 شركة إنتاج متعاونة مع المتحدة في شهر رمضان، مشددة على أن المتحدة هي جزء من منظومة كبيرة جدًا وتضم عددا كبيرا من الشركات والقطاعات وجزء من عمل المتحدة هو العمل الدرامي، منوهة بأن هناك «إيميل» للشركة المتحدة متخصص في استقبال الأعمال الدرامية لكي يتم الموافقة عليها.

وأوضحت مسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة، أن هناك لجنة مُشكلة لقبول أو رفض الأعمال المقدمة إلى «المتحدة»، منوهة بأنه يتم التطرق إلى الأعمال ويتم التصويت عليها من قبل اللجنة والمسلسلات لا تقف فقط أمام لجنة المحتوى، ولكن هناك حلقات أخرى من التسويق والتصوير تعمل على التقييم.

طبيعة رمضان مختلفة عن باقي الأعمال

وأشارت إلى أنه يتم التوافق على رؤية معينة للدراما، مؤكدة أن طبيعة رمضان مختلفة عن باقي الأعمال التي تقدم طوال السنة، مشددة على أنه هناك تركيبة مهمة يتم تقديمها في شهر رمضان 2024.