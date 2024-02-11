حالة الطقس غدا في المحافظات.. تحذير مهم لـ4 فئات من ظاهرة جوية

أوضحت غرف العمليات المركزية في الأقاليم المختلفة حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تشهد تأثير ظاهرتين مع طقس دافئ نهاراً على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلا إلى الحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على مختلف المحافظات، وسط تحذير 4 فئات من بعض الظواهر الجوية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

حالة الطقس غدا في المحافظات أوضحته غرف العمليات، حيث يظهر تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا، إذ تبدأ من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا، وحذرت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

كما تشهد المحافظات غداً الاثنين تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وأطلقت غرف العمليات تحذيرات لـ4 فئات بسبب طقس الغد، وهم مرضى الجيوب الأنفية، والحساسية، والأمراض التنفسية، ومرضى حساسية العيون، نظرا لوجود الأتربة العالقة.

وفيما يتعلق بحركة الأمواج في البحرين المتوسط والأحمر، فإنها تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاعها من 1.5 متر إلى مترين وربع المتر، وتكون شمالية غربية، وعن سرعة الرياح سجلت أقصى سرعة في محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وبلغت 34 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات غداً الاثنين، ما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 25 درجة، والصغرى 16 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية، العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية، العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء والبحر الأحمر، العظمى 26 درجة، والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد، العظمى 26 درجة، والصغرى 11 درجة.

- جنوب الصعيد، العظمى 29 درجة، والصغرى 12 درجة.