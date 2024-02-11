باسم الوظيفة والدرجة.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الجديدة (جداول) | عاجل

تستعرض «الوطن» جداول مرتبات 2024 بعد الزيادة الجديدة لكل الدرجات الوظيفية.

جاء ذلك من خلال ما حصلت عليه من مستندات خاصة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وجاءت الزيادات كالتالي:

زيادة المرتبات لأعضاء هيئة التدريس

- أستاذ.. زيادة 500 جنيه.

- أستاذ مساعد.. زيادة 400 جنيه.

- مدرس.. زيادة 350 جنيه.

- مدرس مساعد.. زيادة 300 جنيه.

- معيد.. زيادة 250 جنيه.

مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية

- أستاذ.. 375 جنيها.

- أستاذ مساعد.. 350 جنيها.

- مدرس.. زيادة 300 جنيه.

مكافأة الجهود غير العادية لأعضاء المهن الطبية

وكيل أول (مدير مديرية / وما يعادله) الإشراف: 5400، قيادة: 3600 جنيه

وكيل (مدير مديرية / وما يعادله) الإشراف 3000، قيادة: 2400 جنيه

مدير عام (مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم) الإشراف 2200، قيادة 2200 جنيه

مدير عام (نائب مدير مستشفى) الإشراف 1630، القيادة 2200 جنيه

الدرجة الأولى (مدير مستشفى) الإشراف 1300، القيادة 1300 جنيه

الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى) الإشراف 870، القيادة 1300 جنيه

كبير (إشراف فقط) الإشراف 1630 جنيها

(2000) جنيه للأطباء البشريين.

(1600) جنيه الأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

(1500) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

(1350) جنيها للحاصلين على دبلومات فنية للتمريض والفنيين الصحيين.

الدرجة الأولى (إشراف فقط) 870 جنيها

الدرجة الثانية (إشراف فقط) 665 جنيها

زيادة بدل مخاطر مهن طبية

(2000) جنيه للأطباء البشريين.

(1600) جنيه الأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

(1500) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

(1350) جنيها للحاصلين على دبلومات فنية للتمريض والفنيين الصحيين.

زيادة هيئة التعليم المخاطبين

كبير المعلمين 310 جنيهات شهريا

معلم خبير 280 جنيها

معلم أول أ 240 جنيها

معلم أول 170 جنيها

معلم أو معلم مساعد 130 جنيها

الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

الزيادة للدرجة الممتازة 310 جنيهات

العالية 280 جنيها

مدير عام 240 جنيها

الأولى 170 جنيها

الثانية 130 جنيها

الثالثة 110 جنيهات

الرابعة فما دونها 100 جنيه

أما بالنسبة للعاملين في الأزهر، فجاءت زيادتهم على النحو التالي:

- أستاذ.. زيادة 1400 جنيه شهريا.

- أستاذ مساعد.. زيادة 1200 جنيه شهريا.

- مدرس.. زيادة 900 جنيه شهريا.

- مدرس مساعد.. زيادة 800 جنيه شهريا.

- معيد.. زيادة 700 جنيه شهريا.