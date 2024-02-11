مرتبات أساتذة الجامعات 2024 بالزيادات الجديدة.. من المدرس للأستاذ

حصلت الوطن على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

تعديل بعض أحكام قانون التعليم

كما نص المشروع على تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وكذلك عدد من أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الذي تناقشه لجان البرلمان.

ووفقا للمشروع تأتي زيادة المرتبات لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:

- أستاذ.. زيادة 500 جنيه.

- أستاذ مساعد.. زيادة 400 جنيه.

- مدرس.. زيادة 350 جنيه.

- مدرس مساعد.. زيادة 300 جنيه.

- معيد.. زيادة 250 جنيه.

مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية

كما نص مشروع القانون على أنّه ستزداد فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية لأعضاء هيئة التدريس والأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1961 المشار إليه، بالفئات المالية التالية:

- أستاذ.. 375 جنيها.

- أستاذ مساعد.. 350 جنيها.

- مدرس.. زيادة 300 جنيه.