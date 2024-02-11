يترقب العاملون بالدولة، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحزمة اجتماعية غير مسبوقة لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، بعد الزيادات الجديدة.

وحددت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، لتبدأ من يوم الخميس 22 فبراير 2024، وتمتد حتى يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024.

أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024

اليوم الأول: الخميس الموافق 22-2-2024.

اليوم الثاني: الأحد الموافق 24-2-2024.

اليوم الثالث: الإثنين الموافق 25-2-2024.

اليوم الرابع: الثلاثاء الموافق 26-2- 2024.

اليوم الخامس: الأربعاء الموافق 27-2-2024.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وحددت وزارة المالية أيضًا، مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس الموافق 21-3-2024 المقبل، وتستمر حتى يوم يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.