انطلاق معرض أهلا رمضان 2024 في القاهرة والجيزة.. 15 فبراير

تستعد المحافظات لشهر رمضان، ومنها انطلاق معرض أهلاً رمضان 2024 في القاهرة والجيزة في 15 فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة من التموين والغرف التجارية والتجار، حيث يتم تغطية كل الأحياء والمدن لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة والحد من أي أزمات، وتعمل المحافظات على الاستعداد وإجراء التجهيزات الخاصة بمعرض أهلًا رمضان.

وتشهد معارض أهلًا رمضان بالمحافظات والقاهرة والجيزة توفير السلع الغذائية من الأرز والسكر والزيت والسلع المتعلقة بشهر رمضان، ومن المقرر استمرار المعرض بالقاهرة الكبرى على مدار شهر كامل، وفيما يتعلق بمواقع وأماكن معارض أهلا رمضان بالقاهرة والجيزة، فهي كالتالي:

معارض أهلًا رمضان بالقاهرة

- منطقة زهراء المعادي.

- ميدان العرب بالمعادي.

- ميدان الحرية بالمعادي.

- شارع 9 بالمقطم.

- منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

- حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

- منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

- المعصرة والتبين.

- ميدان الباشا بحى مصر القديمة.

- شارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

- حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

أماكن معرض أهلًا رمضان بالجيزة

- شارع البوهي نهاية شارع الوحدة شمال الجيزة.

- شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي.

- شارع الحوفي بمدينة الأوقاف.

- شارع جامعة الدول العربية.

- شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد.

- شارع المشروع بميت عقبة.

- شارع الصفا والمروة أمام المدرسة.

- شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

- منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

- شارع محجوب ثابت بالعجوزة.

- شارع الفالوجا بالعجوزة.

- خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي.

- شارع البطل أحمد عبدالعزيز.