«الصحة» لـ«النواب»: إدراج وحدة عمرو بن العاص بالشرقية ضمن خطة التطوير قريبا

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن تهالك الوحدة الصحية بقرية عمرو بن العاص بمحافظة الشرقية، وعدم توفير الوزارة الاعتمادات اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد بها، رغم صدور توصيات من عدة لجان هندسية بسرعة تطويرها.

الوحدة الصحية بقرية ابن العاص

أكد النائب حاتم عبدالعزيز، مقدم طلب الإحاطة، أن الوحدة الصحية بقرية ابن العاص، مركز كفر صقر، تخدم ما يزيد عن 10 آلاف مواطن، وجرى إنشائها من خلال التبرع، وجرى ضمها لوزارة الصحة، ومع مرور الزمن، أصبحت الوحدة متهالكة، ولا تصلح لتقديم خدمة طبية ملائمة للمواطنين.

وطالب النائب وزارة الصحة، بسرعة إدراج الوحدة ضمن أعمال التطوير حتى يحصل المواطنين على حقهم في الحصول على خدمة جيدة.

ورد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على طلب الإحاطة، بأن الوحدة الصحية بقرية ابن العاص تخدم ما يزيد على 8 آلاف مواطن، وأنه نظم زيارة ميدانية للوحدة على الطبيعة، وتبين وجود حاجة ماسة لأعمال التطوير، وهو ما تسعى إليه مديرية الصحة بالشرقية، خلال الفترة المقبلة.

إدراج الوحدة الصحية في أقرب خطة

طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، مسؤولي وزارة الصحة، بضرورة إدراج الوحدة الصحية في أقرب خطة، حرصا على تحقيق مصالح المواطنين، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم، وهو ما عقب عليه مسؤولي الوزارة، بإدراجها في أقرب خطة زمنية.