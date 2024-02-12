آخر موعد ورابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا

أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن تخصيص رابط تسجيل طلاب الدبلومات الفنية لاستمارة الامتحانات، وأكدت أن الطالب لن يتمكن من التقدم لامتحانات الدبلومات حال عدم تسجيله الاستمارة.

تسجيل طلاب شهادات الدبلومات الفنية

وشددت مديرية التعليم في محافظة المنيا، عبر صفحتها الرسمية، على أهمية تسجيل طلاب شهادات الدبلومات الفنية استمارة التقدم للامتحانات، كونه شرطا لدخول الامتحان وقبول أوراقه بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب ما لم يتم إدخال بياناته على بوابة الخدمات والتسجيل الإلكتروني والحصول على كود لكل طالب.

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي لتسجيل البيانات من هنا، حيث تم توفير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الفنية «صناعي - تجاري - زراعي - فندقي»، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

آخر موعد لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية

وأوضحت مديرية التعليم، أنه يمكن لطلاب التعليم الفني، تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص، وفي حالة إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، ويمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسي، مع التأكد من تسجيل جميع البيانات بدقة ووضوح لتجنب أي مشاكل في التقدم للامتحانات، آخر موعد لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 هو 15 مارس 2024.