انتظام الدراسة الترم الثاني في جميع مدارس محافظة المنيا

شهدت جميع المدارس انتظام الدراسة الترم الثاني في محافظة المنيا، بشكل كامل بعد انتهاء عطلة نصف العام الدراسي للعام الحالي 2023 - 2024.

انتظام الدراسة الترم الثاني في محافظة المنيا

وأكد حمدي مصطفى مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، انتظام الدراسة الترم الثاني في محافظة المنيا بجميع المدارس، مشيرا إلى أن جميع المعلمين حضروا إلى مدارسهم، وأن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي.

وأشارت مديرية التعليم إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب، وأعرب أولياء الأمور عن سعادتهم بانتظام الدراسة، مؤكدين أهمية التعليم لأبنائهم.

انتظام الدراسة في كليات جامعة المنيا

كما أكد الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، انتظام الدراسة الترم الثاني محافظة المنيا، في جميع كليات الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، موضحا أن الجامعة حرصت على توفير جميع المستلزمات الدراسية للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، مع انتظام الدراسة الترم الثاني محافظة المنيا.