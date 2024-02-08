تفاصيل فتح باب الترشح لمأذونية قسم سابع بندر المنيا.. اعرف الشروط

أعلنت محكمة الأسرة في محافظة المنيا، عن فتح باب الترشح لمأذونية قسم سابع بندر المنيا، وذلك لمدة ستين يومًا تبدأ من يوم 1 فبراير 2024 وتستمر حتى 31 مارس 2024.

ووجه محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، بضرورة التنسيق المستمر بين الإدارات الخدمية والمديريات بما يحقق الصالح العام لمحافظة المنيا، كما وجه عامر طه، رئيس مدينة المنيا، بالإعلان عن فتح باب الترشح لمأذونية القسم.

شروط الترشح لمأذونية قسم سابع المنيا

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

-أن يكون حسن السيرة والسلوك.

-أن يكون حائزًا على مؤهل جامعي.

-أن يكون لائقًا صحيًا.

-أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية.

-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

-أن يكون خاليًا من تعاطي المواد المخدرة.

الأوراق المطلوبة لمأذونية قسم سابع المنيا

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية.

-صورة من شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صورة من شهادة انهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو الخدمة العامة.

-صورة من شهادة صحية.

-صورة من شهادة من معمل الطب الشرعي بوزارة العدل تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.