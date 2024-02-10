محافظ المنيا: حملات نظافة مكبرة بمحيط المدارس

تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمراكز والقرى ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفه مستمرة حفاظا على صحة المواطنين، تم عمل حملات لإزالة الاشغالات بالشوارع الرئيسية وحول المدارس تزامنا مع بدء الفصل الدراسى الثاني.

حملات نظافة مكثفة بمحيط المدارس

ونفذت الوحدات المحلية حملات النظافة اليومية بالأحياء، حيث قام مركز مطاي بحملة مكبرة لرفع القمامة من نقاط تجميعها بحي شرق، ومنطقة شرق المحطة وأمام وخلف مدرسة التجريبية ومنطقه كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات أرض الروبه .

كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينة بشارع التجارة وشارع المدينة وشارع المدارس وشارع الثورة ، إلى جانب حي غرب بشوارع 242 وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسة الشهيد عرفات ومدرسة عثمان بن عفان، ورفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي جنوب المدينة منطقة جامع الزاوية والعمراني وشارع الثورة وأمام مدرسة الشعراوي.

رفع كفاءة الإنارة وترميم الأرصفة

وفى مركزي بني مزار والمنيا، نفذت الوحدة المحلية لمركز ببني مزار حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بشوارع المدينة بالفترتين الصباحية والمسائية، بالإضافة لحملات النظافة بقرى «أبوجرج - صندفا - بني علي – شلقام - الحسينية»، واستمرت الوحدة المحلية بتمهيد الطرق ببني علي، والحسينية ونزلة الدليل ونزلة عمرو، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة لكشافات أعمدة الإنارة العامة بقرية شلقام.

وتواصلت أعمال ترميم الأرصفة بحي شمال وتركيب البلدورات والإنترلوك أمام المدرسة الثانوية التجارية بشارع المحكمة بحي شمال المدينة، وفي مركز ومدينة المنيا، تم رفع المخلفات من الطريق العام على ترعة سري باشا، ومن أمام السلخانة ونقطه تجميع سيدى بشر بمنطقه السوق بصفط الخمار، وأمام مجمع المدارس التابعة لدائرة الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

كما واصلت الوحدة المحلية لقرية «تلة- البرجاية- دمشير- بني محمد سلطان- صفط الخمار- بني أحمد الغربية».

وفى مركزي «أبوقرقاص - ديرمواس» تم تنفيذ حملة مكبرة لتمهيد وتسوية الطرق بقرية بني موسي، وفي شوارع مدينة أبوقرقاص تم نقل المخلفات من نقاط التجميع الرئيسية بالشوارع ونقلها للمقلب العمومى ، وفى مركز ديرمواس.

واستمرت حملات النظافة وتمهيد الطرق بقرى «بني حرام - نزلة البدرمان - دلجا - تل بني عمران» وتمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية.