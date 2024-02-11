ضبط 1000 طن مكرونة في مصنع دون ترخيص بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائمين على مخزن دون ترخيص بالشرقية لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من المكرونة بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخله على كمية قدرها 1000 طن مكرونة.

كما جرى ضبط القائمين على مصنع ومخزنين دون ترخيص بالجيزة لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخلها على 227 طن أعلاف حيوانية.