موعد ومكان عزاء والدة الفنانة سما إبراهيم.. حاليا في الإسكندرية

تتلقى الفنانة سما إبراهيم حاليا في الإسكندرية عزاء والدتها والتي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وكان سما كشفت موعد ومكان عزاء والدتها.

وكتب سما إبراهيم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله.. العزاء اليوم بإذن الله بعد صلاة المغرب بالقاعة الخارجية بمسجد القائد إبراهيم.. محطة الرمل، شكر الله سعيكم».

وفاة والدة سما إبراهيم

كما أعلنت الفنانة سما إبراهيم، صباح اليوم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة والدتها قائلة: «أمي إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم.. الدعاء».

لتكشف بعدها بقليل موعد ومكان صلاة الجنازة على والدتها، إذ كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بإذن الله صلاة العصر في جامع العمري، والوداع في الباب الثاني بمقابر عمود السواري بالإسكندرية».

فيلم مقسوم

وشاركت الفنانة سما إبراهيم في فيلم مقسوم والذي شاركها فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم ليلى علوي، شيرين رضا، سارة عبد الرحمن، سيد رجب، هاجر السراج، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.

أحداث فيلم مقسوم

وتدور أحداث فيلم مقسوم في فترة التسعينيات، حول فرفة موسيقية يطلق عليها «أميتشي»، و تعني الأصدقاء باللغة الإيطالية، ولكن الظروف تفرق تلك الفرقة ولكن القدر يجمعهم مرة أخرى بعد 30 عامًا.