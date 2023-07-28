نجوم شاركوا في احتفالية الإسكندرية بعيدها القومي الـ71.. بينهم سما إبراهيم

شارك عدد من نجوم الفن في احتفالية محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ71، التي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، بمكتبة الإسكندرية، وانتهى مع منتصف ليل اليوم، أبرزهم الفنانة سما إبراهيم.

جلسة حوارية في حب الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإنه أقيم على هامش الاحتفالية، جلسة حوارية في «حب الإسكندرية»، أدارتها الدكتورة إيمان شرف، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وشارك فيها أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة لقاء سويدان، والشاعرة أماني محفوظ، والفنانة سما إبراهيم، والفنان محمد محمود.

نجوم شاركوا في احتفالية الإسكندرية

وشارك في إحياء الحفل عدد من النجوم محبي مدينة الإسكندرية الذين ساهموا تطوعًا منهم في إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة، وعلى رأسهم كورال فريق جوانا الفريق الرسمي لمحافظة الإسكندرية، والفنان عمرو مصطفى، والفنان أحمد جمال والشاعر هشام الجخ، والفنانة كارمن سليمان.

وفي كلمته؛ هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الشعب السكندري بكل قياداته الأمنية والتنفيذية بمناسبة العيد القومي لمدينة الإسكندرية الـ71، معرباً عن سعادته بتواجده اليوم وسط الجميع للاحتفال بالعيد القومي والذي يعد من أقوى وأعظم المناسبات التي تشهدها مدينة الإسكندرية.