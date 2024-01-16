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سما إبراهيم تعلق مازحة عن ظهورها بالمطبخ في برومو «مقسوم»: «محتاجة أوزن»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:56 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
سما إبراهيم

سما إبراهيم

أعربت الفنانة سما إبراهيم عن سعادتها البالغة لمشاركتها في فيلم «مقسوم»، المقرر عرضه يوم 18 يناير المقبل في جميع دور العرض داخل مصر، إذ تعد تجربة نسائية موسيقية.

سما إبراهيم عن فيلم «مقسوم»

وقالت سما إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السبب وراء مشاركتها في فيلم «مقسوم» هو السيناريو المختلف، إضافة إلى أن شركة الإنتاج جيدة، فضلا عن وجود شيرين رضا وليلى علوي.

وعن ظهورها في البرومو الرسمي للفيلم وهي تطهو الطعام، قالت سما إبراهيم: «كنت بعمل محشي وفراخ، ربنا يستر لأني محتاجة أوزن عشان أعرف أنا بقيت كام دلوقتي».

أبطال فيلم «مقسوم»

ويُشارك في بطولة فيلم «مقسوم» عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ليلى علوي، ووشيرين رضا، وسما إبراهيم، وسيد رجب، وهاجر السراج، ومحمد شاهين، وعمرو وهبة، وسارة عبدالرحمن، ومحمد ممدوح...وغيرهم.

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