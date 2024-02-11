الزيت يبدأ من 45 جنيها.. أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الفيوم

يترقب الآلاف من المواطنين الإعلان عن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الفيوم، خصوصًا بعدما افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم أول فرع لمعرض أهلا رمضان 2024 في مدينة الفيوم، عصر اليوم الأحد، بتخفيضات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية وياميش رمضان خصوصًا الأساسية منها، وسط فرحة المواطنين بتلك التخفيضات.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 محافظة الفيوم، وموعد الافتتاح، وتفاصيل نسبة التخفيضات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024

وكشف سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه جرى افتتاح فرع معرض أهلا رمضان 2024 الرئيس بجوار نادي المعلمين بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم عصر اليوم الأحد.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنّه يجرى التنسيق لافتتاح فرع أو أكثر في كل مركز من مراكز المحافظة، إذ من المقرر أن يتم افتتاح فرع واحد لمعارض أهلا رمضان 2024 كحد أدنى في مراكز الفيوم، وإطسا، وسنورس، وطامية، وإبشواي، ويوسف الصديق، حيث من المقرر أن تكون في الميادين الرئيسية أو أماكن حيوية.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

وذكر إنّ أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024 بمحافظة الفيوم تشهد تخفيضات غير مسبوقة، إذ تتراوح نسبة التخفيضات بين 15 وحتى 30%، مُبينًا إنّ المعرض يشمل مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ياميش رمضان، بينها اللحوم والدواجن، والزيت، والزبدة، والمكرونة، والأرز، والبقوليات، والسكر، ومنتجات الألبان، ومسلتزمات الحلويات، والمخللات، وغيرها من المواد الغذائية التي تحتاجها الأسرة خلال شهر الصوم.

أسعار الزيوت في معرض أهلا رمضان

ووفقًا لسلع معرض أهلا رمضان 2024 فإنّ أسعار الزيوت تبدأ من 45 جنيهًا وتصل إلى 400 جنيهًا بحسب النوع والصنف والحجم، فيما يبلغ سعر كيلو السكر في معرض أهلا رمضان 27 جنيهًا للكيلو، بينما تبدأ أسعار السمنة من 75 جنيهًا، فيما يبدأ سعر كيلو الدقيق المعبأ من 26 جنيهًا، بينما يسجل سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 31 جنيهًا.

ويتضمن المعرض، عروضًا مميزة على مختلف الأحجام والأنواع من الألبان ومنتجاتها، والمخللات، فضلًا عن اللحوم، والدواجن، ومشتقاتهم.