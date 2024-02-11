بتخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض «أهلا رمضان» في الفيوم (صور)

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، اليوم الأحد، معرض «أهلا رمضان 2024» لبيع السلع والمواد الغذائية وياميش شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، والذي تنظمه المحافظة بالاشتراك مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، أمام نقابة معلمين الفيوم، إذ يتضمن خصومات تصل إلى 30% على مختلف السلع.

وتفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي اشتملت مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية منها اللحوم، والسكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل.

توفير كل السلع الضرورية

وأوضح محافظ الفيوم، أثناء الافتتاح، أنّ المحافظة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وخصوصًا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

تكثيف الحملات التموينية

وأشار إلى أنّ الأجهزة الرقابية بالمحافظة، تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض، وافتتاح فروع معرض أهلا رمضان 2024 بمختلف المراكز، لدورها في رفع العبء عن كاهل البسطاء، والتصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار.

التصدي لغلاء الأسعار

وأكد «الأنصاري»، أنّ محافظة الفيوم حريصة على التصدي بقوة لغلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بكميات تفي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بتوفير كافة أنواع السلع، وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

جاء ذلك بحضور مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلين عن الغرفة التجارية بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والمواطنين.