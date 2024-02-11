بتخفيضات كبيرة.. افتتاح 43 معرض أهلا رمضان في المنوفية 15 فبراير

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، عن افتتاح عدد من معارض أهلًا رمضان في مدن وقرى المحافظة يوم 15 فبراير الجاري، على أن يستمر لمدة شهر كامل.

عدد معارض أهلًا رمضان

وقال أسامة عزالدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إن إجمالي عدد معارض أهلًا رمضان على مستوى المحافظة 43 معرضًا مخصصة بالكامل لعرض سلع الشهر الكريم، مشيرًا إلى مشاركة هايبرات ومحال تجارية في المبادرة، من خلال تخصيص جزء بها لعرض سلع أهلا رمضان.

وتابع وكيل وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تخفيضات هائلة على السلع تتراوح بين 15 و30%، وفقًا للاتفاق مع التجار وأصحاب الشركات، مؤكدًا أن المعارض تحتوي على جميع السلع الغذائية الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان المبارك.