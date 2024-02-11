رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بتخفيضات كبيرة.. افتتاح 43 معرض أهلا رمضان في المنوفية 15 فبراير

كتب:

عصام علم الدين
06:08 م | الأحد 11 فبراير 2024
معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، عن افتتاح عدد من معارض أهلًا رمضان في مدن وقرى المحافظة يوم 15 فبراير الجاري، على أن يستمر لمدة شهر كامل.

عدد معارض أهلًا رمضان

وقال أسامة عزالدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إن إجمالي عدد معارض أهلًا رمضان على مستوى المحافظة 43 معرضًا مخصصة بالكامل لعرض سلع الشهر الكريم، مشيرًا إلى مشاركة هايبرات ومحال تجارية في المبادرة، من خلال تخصيص جزء بها لعرض سلع أهلا رمضان.

وتابع وكيل وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تخفيضات هائلة على السلع تتراوح بين 15 و30%، وفقًا للاتفاق مع التجار وأصحاب الشركات، مؤكدًا أن المعارض تحتوي على جميع السلع الغذائية الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان المبارك.

 

اقرأ المزيد:

تخفضيات تصل 30%.. أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان في المنوفية

الإسماعيلية تستعد لافتتاح معرض أهلا رمضان بتخفيضات 30%

وزير التموين يوجه بالتعاقد على 3 سلع استراتيجية لضخها بمعارض أهلا رمضان

سلع بأرخص الأسعار.. تعرف على عناوين معارض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات.. تخفيضات تصل إلى 30%
بقلم عصام علم الدين