رمضان 2024.. طرح بوسترات مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق

طرحت الصفحة الرسمية لمنصة watch it»، البوسترات الرئيسية لـ أبطال مسلسل صيد العقارب، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني 2024.

وظهر في البوسترات الفنانة غادة عبد الرازق، سيمون، رياض الخولي، محمد علاء، أحمد ماهر.

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مسلس صيد العقارب تدور أحداثه حول عايدة الابنة الوسطى والأذكى لحسن ضرغان الذى تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد قتل شقيقها على يد سامح الأخ غير الشقيق لزوجها ياسين إسماعيل الغول، بعد أن كانت عائلتي ضرغام والغول تتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب.

وتستكمل الأحداث بولادة صراع وانتقام بينهما تحديدا بعد مساعدة عائلة الغول لتهريب سامح الابن المدلل لهم لحمايته، هنا يظهر الجانب القاسي لشخصية عايدة الذي كانت تخفيه فهل تسمح لها عائلتها ذي الأصول الصعيدية بالانتقام؟ وهل يستمر زواجها الشبه مثالي أم تنهار علاقتهما؟

أبطال مسلسل صيد العقارب

المسلسل يشارك في بطولته غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصري.

والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.