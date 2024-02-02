رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صيد العقارب لغادة عبدالرازق

تواصل الفنانة غادة عبدالرازق تصوير مسلسلها الرمضاني صيد العقارب والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024 على إحدى قنوات المتحدة.

وجرى تصوير عدد كبير من المشاهد الخارجية والداخلية للمسلسل كما أعلن فريق العمل عبر حساباتهم على «السوشيال ميديا»، حيث انطلق التصوير في ديسمبر الماضي في احتفالية كبيرة ضمنت جميع صناع العمل.

سبب تسمية مسلسل غادة بصيد العقارب

وكشفت غادة عبدالرازق في تصريحات تلفزيونية عن معنى كلمة صيد العقارب والذي تم اختياره يكون اسم المسلسل قائلة: «مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، دايمًا بيقوله أصعب حاجة لدغة الثعبان وصيد العقرب، واللي أنا بتناوله في المسلسل نفس المعنى ده».

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.

حكاية تحت الحزام

وحققت الفنانة غادة عبد الرازق، نجاح كبير بحكاية «تحت الحزام»، ضمن حكايات مسلسل «حدث بالفعل»، والذي عرض لها مؤخرا وتناقش خلاله مشكله تعلق الأمهات بأبنائها.