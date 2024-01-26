غادة عبد الرازق تستأنف تصوير مسلسل «صيد العقارب» غدا

تواصل النجمة غادة عبد الرازق تصوير مشاهد مسلسلها «صيد العقارب»، والمقرر أن تُشارك به في السباق الرمضاني المُقبل 2024، على إحدى شاشات قنوات «المُتحدة» للخدمات الإعلامية، إذ تعود من خلاله غادة عبد الرازق مرة أخرى للتعاون مع الشركة.

وكشف مصدر من داخل فريق عمل المسلسل، أن مخرج المسلسل أحمد حسن، قرر أن يأخذ اليوم راحة من التصوير لانتقال التصوير غدًا بأحد اللوكيشنات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، على أن ينتهي من التصوير هناك خلال يومين، وبعدها يتجه للوكيشن آخر بمنطقة مصر الجديدة.

وكانت النجمة غادة عبد الرازق قد كشفت في تصريحات تلفزيونية سابقة عن ملامح مسلسل «صيد العقارب»، الذي تشارك به في رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذ قالت إن المسلسل يشبه المستحيل، وأضافت: «دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى».

صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، رياض الخولي، سيمون، عماد صفوت، محمد علاء جامايكا، أحمد ماهر، ميار الغيطي، وتأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.