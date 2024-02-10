قصة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق في رمضان 2024.. غموض ومفاجآت

يسعى صناع مسلسل صيد العقارب، إلى الانتهاء من تصوير أكبر قدر من مشاهد العمل الدرامي الذي تنافس به الفنانة غادة عبدالرازق في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وذلك قبل انطلاق الموسم، إذ يجري التصوير في عدة أماكن متفرقة بالقاهرة، منها منطقة المنصورية.

ويُعرض مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024، على شاشات قنوات المتحدة، وكذلك منصة watch it الإلكترونية، التي كشفت في الساعات القليلة الماضية، أول بوستر دعائي يتضمن بطلة العمل، وهي تحمل في عينيها نظرات تجمع بين الحدة والصرامة والقلق.

تدور قصة مسلسل صيد العقارب، في إطار اجتماعي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض والمفاجآت، وهي من نوعية الأعمال الدرامية التي تفضلها غادة عبدالرازق، ويرغب جمهورها في متابعتها ومشاهدتها وفك الألغاز التي تحيط بالأحداث.

30 حلقة في رمضان 2024

وعلى مدار 30 حلقة، تتصاعد حدة أحداث المسلسل في ظل الصراعات التي ستخوضها الفنانة غادة عبدالرازق، إذ يسعى بعض كبار التجار ورجال الأعمال إلى الوقوف ضدها وتدبير المكائد لها، وهل سيكون زوجها ويؤدي دوره الفنان محمد علاء، داعمًا لها أم أحد العقارب التي تحاول الإيقاع بها؟

أبطال صيد العقارب

المسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، ويقود بطولته عدد من النجوم أبرزهم رياض الخولي، سيمون، منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، إنتاج فينومينا.