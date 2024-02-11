أمين الفتوى: كان النبي يكثر من الصوم في شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ سيدنا النبي، كان يكثر من الأعمال الصالحة، وعلى رأسها الصوم، في شعبان، قائلاً: «نجد الصوم عاملاً مشتركاً في كل المناسبات الدينية».

وأضاف «شلبي»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الاهتمام بالصوم كعبادة لأنها تساوي ربع الإيمان، فيما يساوي الصبر نصف الإيمان، والنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - يقول إن ربنا عز وجل، يقول: الصوم لي وأنا أجزى به».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «كان سيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، يُكثر من الصوم فى شعبان، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، ويحب أن يُرفع عمله وهو صائم».