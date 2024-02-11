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أمين الفتوى: كان النبي يكثر من الصوم في شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال

كتب:

منى صلاح
08:26 م | الأحد 11 فبراير 2024
الدكتور محمود شلبي - أمين الفتوى بدار الإفتاء

الدكتور محمود شلبي - أمين الفتوى بدار الإفتاء

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ سيدنا النبي، كان يكثر من الأعمال الصالحة، وعلى رأسها الصوم، في شعبان، قائلاً: «نجد الصوم عاملاً مشتركاً في كل المناسبات الدينية».

وأضاف «شلبي»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الاهتمام بالصوم كعبادة لأنها تساوي ربع الإيمان، فيما يساوي الصبر نصف الإيمان، والنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - يقول إن ربنا عز وجل، يقول: الصوم لي وأنا أجزى به».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «كان سيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، يُكثر من الصوم فى شعبان، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، ويحب أن يُرفع عمله وهو صائم».

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