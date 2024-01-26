باقي كام يوم على رمضان 2024.. العد التنازلي لموعد بدء الصيام

باقي كام يوم على رمضان 2024؟ بات السؤال الأكثر تداولًا مع اقتراب ليلة النصف من شهر رجب، ليبدأ العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم، بروحنياته وطقوسه التي تجمع ملايين المسلمون في أنحاء العالم.

باقي كام يوم على رمضان 2024؟

باقي كام يوم على رمضان 2024؟ واحد من الأسئلة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات الإنترنت، إذ يترقب الملايين طقوس 30 يومًا من الشهر الكريم، أفضل شهور السنة، شهر الإيمان والنفحات للمسلمين.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول السؤال المتداول، نجيب على السؤال، وفقًا للحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، حول موعد شهر رمضان 2024، إذ تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيًا، من المقرر أن تكون يوم الإثنين 11 مارس المقبل، وبذلك يتبقى حوالى 44 يوما على أول أيامه.

أدعية شهر رمضان

شهر رمضان فرصة للدعاء والتضرع بالصلاة، وقراءة الأذكار، والقرأن الكريم، إذ تتضاعف فيه الحسنات والثواب، ونرصد مجموعة من الأدعية التي يمكن ترديدها خلال شهر رمضان المبارك، وفقا لدار «الإفتاء».

- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ، وما أنت أعلم به مني، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

- «اللَّهُمَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ».

- «اللهم ارحم من افتقدناهم فى تلك الأيام المباركة وأسكِنْهم الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين».

- «اللّهم أعنى على طاعتك فى هذا الشهر الفضيل، وأعطى قلبى وبدنى القوّة والعزيمة».

- «اللهم اجعلنى فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان على سبيلا واجعل الجنة لى منزلا ومقيلا».

- «اللهم اغسلنى فيه من الذنوب، وطهرنى فيه من العيوب، وامتحن قلبى فيه بتقوى القلوب».

- «اللّهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير فى الدنيا والآخرة».

- «اللَّهُمَّ إنِّى أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».

- «رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

- «رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».