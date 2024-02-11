9 أعمال يستحب القيام بها في ليلة النصف من شعبان 2024.. أبرزها «الصيام»

أسابيع قليلة تفصل جموع المسلمين عن قدوم موعد ليلة النصف من شعبان 2024، والتي تتميز بقدسية خاصة، وذلك لما تشهده من إحيائها بمختلف الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله فيها، وذلك طمعاً وأملاً في مغفرة الذنوب وجلب البركة والسعة في الرزق، يأتي ذلك من خلال الحرص على معرفة موعد ليلة النصف من شعبان 2024.

الأعمال المستحبة في موعد ليلة النصف من شعبان 2024

وحول الأعمال المستحبة في موعد ليلة النصف من شعبان 2024، فقد أوضح فضيلة الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، في حديثه لـ«الوطن»، إنه يستحب إحياء ليلة النصف من شعبان بعدد من الأعمال الصالحة، ومنها ما يلي:

- الإكثار من الصلاة.

- قيام الليل خاصة في ثلثه الأخير.

- الصيام.

- الدعاء بعد الإفطار.

- ذكر الله.

- الصدقة.

- قراءة القرآن.

- إغاثة الملهوف.

- إطعام المساكين.

يبارك في الأجر والهداية.

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

وحول موعد ليلة النصف من شعبان 2024، ووفقاً لدار الإفتاء المصرية، فإنها توافق يوم السبت 24 فبراير 2024، وتنتهي يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024.

صيغ الدعاء ليلة النصف من شعبان 2024

وقال «الأطرش» إن هناك صيغ متعددة للدعاء ومنها: «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ».

وأيضاً: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾».