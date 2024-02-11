«شعبة مواد البناء» توضح حقيقة انخفاض سعر طن الحديد في الأسواق اليوم

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ثبات سعر طن الحديد اليوم، في كل المصانع على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن السعر شهد تحركا ما بين 50 لـ 200 جنيه للطن الوحد بحسب المناطق المباع فيها الحديد.

الزيني: المصانع مخفضتش أسعار طن الحديد اليوم

وأضاف «الزيني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار طن الحديد تتراوح في السوق المصري ما بين 49 لـ 52 ألف جنيه، بداية من خروجه من المصنع، وبحسب المسافات المنقول إليها من أجل عرضه للبيع على المواطنين: «المصانع مخفضتش أسعار طن الحديد اليوم».

وعبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، سجل سعر طن الحديد اليوم الأحد 11-2-2024، ثباتا سعريا، حيث وصل سعر طن الحديد الاستثماري 52 ألفا و653 جنيه للطن، الأمر الذي برره رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، بأن هذا السعر هو سعر البيع للمستهلك النهائي وليس سعر بيعه من المصنع للمشتري.

سعر طن الحديد اليوم الأحد في مصر

تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الأحد في مصر، حسب آخر تحديث لأسعار مواد البناء، أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات لمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

وتراجع سعر الحديد الاستثماري اليوم الأحد، لليوم الرابع على التوالي؛ إذ سجل اليوم 52 ألفا و653 جنيها للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم الأحد، 54 ألفا و249 جنيها للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

كما أعلنت بوابة الأسعار المحلية، سعر الأسمنت اليوم الأحد؛ إذ سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم 2440 جنيها للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالميا

وكشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن أسعار الحديد اليوم الأحد عالميا، وجاء الأبرز كالآتي:

- متوسط سعر طن الحديد الخام: 128 دولارا.

- متوسط سعر طن حديد التسليح: 546 دولارا.

- متوسط سعر طن البليت: 520 دولارا.