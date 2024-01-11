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تراجع كبير في أسعار مواد البناء اليوم.. طن حديد عز بـ44 ألف جنيه

كتب:

مارينا رؤوف
02:36 م | الخميس 11 يناير 2024
مواد البناء

مواد البناء

تراجعت أسعار مواد البناء بشكل كبير في السوق المصرية، خاصة حديد التسليح والأسمنت اليوم الخميس، وانخفض سعر طن الحديد بقيمة 321 جنيهًا مقارنة بآخر سعر سجله خلال تعاملات الصباح، وفق ما جاء على بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ يأتي تراجع سعر طن حديد التسليح مقارنة بأسعار السابقة، ضمن سلسلة انخفاضات خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم

ولفتت بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، إلى انخفاض سعر طن حديد عز بقيمة 215 جنيهًا ليسجل 43 ألفًا و734 جنيهًا اليوم، بينما سجل أسعار الحديد الاستثماري انخفاض قدره 321 جنيه في الطن ليسجل 40 ألفًا و70 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم تراجعًا بقيمة 6 جنيهات للطن، ليسجل 2316 جنيهًا للطن. 

وسجلت أسعار الحديد العالمية اليوم الخميس، حسب آخر تحديث للأسعار وفق بوابة الأسعار العالمية، فقد بلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم 571 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 507 دولارات للطن الواحد.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.