أسعار حديد التسليح بالأسواق المصرية في ختام تعاملات الاثنين أول أيام 2024

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار حديد التسليح في ختام تعاملات اليوم الاثنين، أول أيام العام الجديد 2024، في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر طن حديد عز 42 ألف و627 جنيهاً، فيما بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 40 ألف و197 جنيهاً.

أسعار حديد التسليح اليوم في مصر

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار حديد التسليح، في ختام تعاملات اليوم الاثنين 1-1-2024 بالأسواق المصرية، والتي جاءت كما يلي:

سعر طن حديد عز والعشري

- سعر حديد عز اليوم: 42 ألف و627 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 40 ألف و197 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 42 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 41 ألف و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 41 ألف و300 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 40 ألف و100 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين ومصر ستيل

- سعر حديد المصريين: 42 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 40 ألف و300 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 41 ألف و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 40 ألف و200 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 40 ألف و200 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 40 ألف و200 جنيه للطن.