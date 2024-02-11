وكيل «موازنة النواب»: قرارات الحماية الاجتماعية جاءت في الوقت المناسب

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إصدار حزمة من قرارت الحماية الاجتماعية إذ تعد رقم 6 خلال عامين، دليل على أن الرئيس السيسي دائما ما يتدخل ليكون بجانب المواطن المصري في الوقت المناسب.

الحزمة تُكلف 240 مليار جنيه

وأضاف «سالم» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: «هذه الحزمة تُكلف حوالي 240 مليار جنيه، و60 مليارا في العام المالي الحالي الخاص بشهر مارس وإبريل ومايو ويونيه والـ180 مليار جنيه للعام المالي القادم».

إعداد القوانين والتعديلات اللازمة لتطبيقها في مارس

وواصل: «الحكومة أسرعت بإعداد القوانين والتعديلات اللازمة لتطبيقها بداية من شهر مارس القادم، أولهم القانون الخاص بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم إحالته للجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والتعديلات جاءت في المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل الخاص».

وأشار إلى أن مستفيدي هذا القانون هم ممولو ضريبة المرتبات والنشاط التجاري والصناعي والثروة العقارية والنشاط المهني وغير التجاري، وسيتم رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

تعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية

وأضاف، أن القانون الثاني هو الخاص بمشروع قانون مقدم للحكومة بتعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، وتعديل في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى العديد من التعديلات الأخرى.

وأكمل: «بالفعل اليوم تم مناقشة القانونين، والموافقة عليها، وسيتم مناقشتهم في الجلسة العامة غدًا للتصديق عليها وتفعيلها بداية من شهر مارس، كما أن هناك بعض القرارات والتعديلات، يتم تعديلها بناء على قرار من رئاسة الوزراء، فيما يتعلق بتكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور وبعض التوجيهات الأخرى».