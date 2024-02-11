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ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع فيلم «يا مهلبية يا»

كتب:

ياسمين محمود
08:00 م | الأحد 11 فبراير 2024
ليلى علوي

ليلى علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، صورة لها من كواليس فيلم «يا مهلبية يا» مع الراحل هشام سليم.

ونشرت ليلى علوي صورة من الفيلم، وعلقت عليها: ذكريات جميلة افتكرتها لما شفت الصورة دي من كواليس فيلم يا مهلبية يا مع الخلوق الفنان الراحل هشام سليم وانبسطت جداً لما عرفت أنها كانت جزء من معرض المصور المبدع فاروق إبراهيم الذي كان ضمن أسبوع الإسكندرية للتصوير وفعلا صوره بتفكرنا بأيام حلوة دائما.

فيلم مقسوم

وعرض للفنانة ليلى علوي مؤخرا في دور العرض، فيلم مقسوم الذي شاركها فيه مجموعة كبيرة من الفنانين؛ أبرزهم شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، سيد رجب، هاجر السراج، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.

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