مي كساب ترد على مهاجمي العمل بالفن رغم أحداث غزة: «ما عندناش باب رزق غيره»

دافعت الفنانة مي كساب، عن عملها، وهاجمت كل من شن هجومًا على الفنانين بسبب عملهم وسط الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية بسبب الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مي كساب: اللي ظروفه كويسه وقادر يمتنع عن الشغل كتر خيره

ونشرت مي كساب تدوينة عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلة: «طيب من غير شعارات ومزايدات فارغة شغلنا ده أكل عيشنا ما عندناش باب رزق غيره، اللي ظروفه كويسة وقادر يمتنع عن الشغل عشان أحداث غزة كتر خيره، واللي محتاج الشغل يشتغل وربنا يرزقه ويقويه بس خلاص كفاية هري بقي».

مسلسل جعفر العمدة

وشاركت مي كساب خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل جعفر العمدة حيث جسدت خلاله دور إحدى زوجات جعفر العمدة.

مسلسل جعفر العمدة ضم عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.