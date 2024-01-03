علاقة مي كساب وأوكا.. بدأت بـ«8%» وموقف أثبت «معدنه الأصيل»

جمعت الفنانة مي كساب ومطرب المهرجانات أوكا علاقة حب قوية وزواج مستمر منذ 9 سنوات أثمر عن 3 أبناء، رغم فارق السن بينهما الذي يصل إلى 9 سنوات، إضافة إلى اختلاف الطباع والخلفيات الاجتماعية لكل منهما.

مي كساب: علاقة أوكا بوالدي فاجأتني

تحدثت مي كساب عن زوجها أوكا في برنامج «واحد من الناس»، قائلة: «راضية عنه جدا، أقول دائما إنّ علاقتي بمحمد قبل تدهور حالة والدي الصحية شيء، وبعد انتقاله إلى المنزل للإقامة معنا بشكل دائم شيء آخر، هذه المواقف تكشف معدن البني آدم وأصله ورجولته»، وأضافت: «في النهاية هو مش والده، هو والدي أنا، وأنا شوفته بيتعامل مع والدي ازاي واتفاجئت».

علاقة حب بدأت بـ«8%»

بدأت العلاقة بين مي كساب وأوكا أثناء تصوير فيلم «8%»، حيث كانا يقيمان في الفندق ذاته، وأُتيحت لهما الفرصة للتعمّق ومعرفة تفاصيلهما عن قرب، تقول مي: «في البداية رفضت العلاقة بسبب فارق السن بيننا، لكن تعامله معي واحتواءه لي قضى على هذه الفكرة».

زواج سعيد

قدّمت مي، أوكا، إلى والدها باعتباره كبير مقاما وليس سنا، وأكدت له أنّه الوحيد الذي خطف قلبها وأسعدها، وبعد موافقة الأسرة تمّ الزواج عام 2015، ورزقا بـ3 أطفال هما فريدة وداليدا ونوح.

«مي كل حاجة في حياتي وواقفة جنبي من قبل ما نتجوز وشالت حاجات كتير أوي».. بهذه الكلمات أعرب أوكا عن امتنانه وحبه لزوجته مي كساب، وأكد أنّه يرغب في تعويضها عن كل ما مضى: «كفاية طيبة قلبها على أهلي وأصحابي والناس اللي متعرفهمش، وأنا بتعلم منها».

يتشارك مي وأوكا الآراء فيما يقدمان من أعمال، منذ بداية علاقتهما وحتى الآن، يقول أوكا: «بتاخد رأيي بس أنا بسيبها تختار عشان هي عندها طموح وفكر، إلا حاجات معينة بس اللي بقولها عليها لا وبتسمع كلامي وهي بتثق في رأيي جدا».

تشعر مي بالغيرة على أوكا، لكنه يقدّر مشاعرها ويقدّر خوفها عليه، أما مي فأكدت أنّ تحكماته في حدود الأصول: «هو واثق فيا وفي تربيتي ومديني مساحتي وعارف إني بحترمه».