رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

أسرة فيلم «ذعر» تحتفل بعيد ميلاد مي كساب

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:02 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
أبطال فيلم ذعر يحتفلون بعيد ميلاد مي كساب

أبطال فيلم ذعر يحتفلون بعيد ميلاد مي كساب

احتفلت أسرة فيلم «ذعر» بعيد ميلاد الفنانة مي كساب والذي تصادف مع أول يوم تصوير بأحد الفيلات بمنطقة الهرم وذلك بحضور المخرج شادي علي والمنتج أشرف كمال وأبطال العمل أحمد فتحي ومحمود حافظ ومحمد رضوان وشريف أبوهميلة وفادي أشرف والمنتج الفني محمد جمال.

تفاصيل فيلم ذعر

فيلم «ذعر» تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة.

وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.

يذكر أن فيلم «ذعر» هو التعاون الثالث على التوالي بين المنتج أشرف كمال والفنان أحمد فتحي بعد فيلمي «سقراط ونبيلة» و«5 محي الدين أبو العز».

اقرأ المزيد:

تفاصيل أغنية مي كساب الجديدة «الناس للناس» (صورة)

مي كساب تعود بأغنية جديدة بعد وفاة والدها.. والملحن: هتسمعوا حاجة تعيطكوا

مي كساب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة «حضن أبويا».. إهداء لوالدها الراحل

مي كساب تطرح أغنية «الناس للناس» غدا الخميس

مي كساب بعد تكريمها في مهرجان العراق عن «جعفر العمدة»: احتفال عزيز على قلبي

مي كساب ترد على مهاجمي العمل بالفن رغم أحداث غزة: «ما عندناش باب رزق غيره»
بقلم أحمد عبد الرحمن