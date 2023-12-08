أسرة فيلم «ذعر» تحتفل بعيد ميلاد مي كساب

احتفلت أسرة فيلم «ذعر» بعيد ميلاد الفنانة مي كساب والذي تصادف مع أول يوم تصوير بأحد الفيلات بمنطقة الهرم وذلك بحضور المخرج شادي علي والمنتج أشرف كمال وأبطال العمل أحمد فتحي ومحمود حافظ ومحمد رضوان وشريف أبوهميلة وفادي أشرف والمنتج الفني محمد جمال.

تفاصيل فيلم ذعر

فيلم «ذعر» تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة.

وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.

يذكر أن فيلم «ذعر» هو التعاون الثالث على التوالي بين المنتج أشرف كمال والفنان أحمد فتحي بعد فيلمي «سقراط ونبيلة» و«5 محي الدين أبو العز».