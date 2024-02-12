وظائف التنمية المحلية 2024.. تعرف على رابط التقديم

حددت وزارة التنمية المحلية عددا من الوظائف الشاغرة المطلوبة، وفتحت الباب للتقديم أمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو من خارجه ممن تنطبق عليهم الشروط والتقديم مستمر لمدة شهر حتى 11 مارس المقبل من خلال موقع الوزارة من هنا.

الوظائف المطلوبة

وفيما يتعلق بالوظائف المطلوبة بالوزارة فهى كالتالى..

-الوكيل الدائم

-رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

-رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية

-مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

-مدير عام الإدارة العامة لشؤون المخلفات الصلبة

-مدير عام الإدارة العامة لصندوق التنمية المحلية

-مدير عام الإدارة العامة للأمن

-مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى والسياسات

- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاقليمى

-مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلى

- مدير عام الإدارة العامة للتنمية الحضرية

-مدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الادارية

- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية

- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم

- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بالمحافظات

- مدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات

إرشادات التقديم للوظائف

- لا يلتفت إلى الطلبات الواردة لشغل الوظائف بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان

- يشترط كتابة الاسم الرباعي باللغة العربية.

- تكون البيانات الأساسية باللغة العربية.

- يكون البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف شخصية ولها صفة الإستمرار حتى الإنتهاء من إجراءات المسابقة وإعلان النتائج.

- حالة عدم صحة ودقة البيانات يعتبر الطلب لاغي.

- المستندات المطلوبة للتقديم يجب أن تكون مسحوبة بصيغة pdf ولن يلتفت لأي مستندات يتم تصويرها عن طريق الهاتف المحمول