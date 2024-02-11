وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان سوق 6 أكتوبر للجملة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظمن والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع الأساسية والاطمئنان على جودة المعروضات.

وبدأت الجولة، بتفقد منافذ التجزئة للخضروات والفاكهة بالسوق، والمُقامة على مساحة 700 متر مربع، وتضم 18 باكية للبيع بسعر الجملة، لتحفيز المواطنين علي شراء احتياجاتهم من السوق، إضافة إلى تفقد منفذ بيع ياميش رمضان الذي يُقام على مساحة 120 مترًا، ويضم باكيتين، إضافة إلى تفقد منافذ بيع السلع الأساسية الأخرى بأسعار مناسبة، من الأرز والزيت والسكر والألبان وغيرها.

توفير السلع بأسعار مناسبة

وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال جولتهما، على لقاء عدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالسوق، واستعرضا معهم آليات ضبط الأسعار بما يحقق مصلحة المواطن، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وأشار «آمنة» إلى أهمية الدور الذي تلعبه أسواق الجملة في جميع المحافظات، لتوفير السلع الغذائية والأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشاد بدور تجار الجملة في دعم مبادرات وجهود الدولة، وعلى رأسها مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، التي انطلقت في شهر أكتوبر الماضى وتستمر لمدة 6 شهور، لافتًا إلى أنّ هناك متابعة من الوزارة بصورة يومية، لجهود المحافظات في التوسع بالمنافذ والمعارض، لتوفير جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، موجهًا بدراسة توفير منافذ لبيع الأسماك واللحوم أسوة ببعض الأسواق الأخرى في المحافظات.

إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض

ومن جهته، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وذلك كمرحلة أولى، لضمان تحقيق أكبر استفادة للمواطنين، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع تجار سوق الجملة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، وتقرر إعفاء المواطنين من سداد أي رسوم لدخول سوق الجملة، في إطار التسهيلات التي تقدمها المحافظة لمواطنيها، مشيراً إلى أنه جاري تجهيز عدد من المعارض السلعية (أهلا رمضان ) تغطي كل قطاعات المحافظة، بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية.