وزير التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في فعالية صندوق تحيا مصر لإطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024، وذلك بمقر جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب بمدينة 6 أكتوبر بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر والمتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة والدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وخلال الفعالية تم استعرض الجهود التي قام بها صندوق تحيا مصر خلال السنوات الماضية في دعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات وكذا دعم الأشقاء في فلسطين وعدد من الدول العربية الشقيقة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهدت الفعالية إلقاء كلمات لعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في القافلة والتي ستنطلق إلى المحافظات المصرية.

ومن جانبه، أعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية المهمة والإعلان عن بدء إطلاق قوافل أبواب الخير لرعاية مليون أسرة من الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية والتي تتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وتقدم اللواء هشام آمنة بخالص شكره وتقديره لجهود جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تتعاون مع صندوق تحيا مصر لتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل ما تشهده جميع الدول من ضغوط وأعباء إضافية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة وهو ما يستدعي مزيد من تنسيق الجهود وتكاملها بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن الحكومة المصرية تعتبر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إلى جانب القطاع الخاص ليس فقط شركاء في عملية التنمية واتخاذ القرار ولكن فاعليين رئيسيين في معادلة حل التحديات علي المستوي المحلي، لافتا إلى إدراك الحكومة المصرية أن رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية في المجالات الحيوية بما في ذلك الحماية الاجتماعية إلى جانب البنية التحتية والبحث العلمي والتكنولوجيا والرقمنة وبناء القدرات والاستثمار لن يتأتى إلا من خلال شراكات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص خاصة في ضوء الإمكانات المادية والبشرية المتاحة.

وأضاف: لعل ما نشهده اليوم نحو إعطاء إشارة الإطلاق لقافلة أبواب الخير لتنطلق شاحنات صندوق تحيا مصر إلى جميع المحافظات بالتعاون مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني هو خير دليل على هذا التوجه، كما أود أن أثني علي جهود صندوق تحيا مصر الأخيرة التي لم تقتصر فقط علي مد يد العون إلى أبناء الشعب المصري ولكن أيضا لأشقائنا في فلسطين وسوريا من خلال قوافل إغاثية شاملة تعكس أن الدولة المصرية هي الأكثر حرصا على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

تقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تقوم بجهود عديدة لتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين وعلى رأس هذه الجهود جاءت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» حيث أسهم هذا البرنامج التنموي العملاق في مرحلتيه التمهيدية والأولي في تبديل التهميش والإهمال إلى مزيد من الاهتمام لتطوير وتحديث البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على قدم وساق لرفع درجات الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم حيث بدأت في وضع عدد من التوجيهات للمحافظات للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء بجودة وأسعار وكميات مناسبة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومتابعة التوسع في منافذ الثابتة والمتحركة والاستعداد لمعارض «أهلاً رمضان».

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم محدودي الدخل والأسر والأفراد الأولى بالرعاية وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال إطلاق المبادرات التنموية التي تشمل كافة فئات المجتمع ومن شأنها تقديم الدعم الاجتماعي لهم وتجاوز الصعاب وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المجتمعية وذلك من خلال الانتشار الجغرافي الواسع والوصول إلى كافة المستحقين.

رفع الحد الأدنى للأجور

وثمن محافظ الجيزة حزمة الإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات لمحدودي الدخل، ما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للتخفيف عنهم من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها معظم دول العالم.

كما أشاد محافظ الجيزة بمبادرة قوافل الخير التي تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي، مثمنا دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.