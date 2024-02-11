«التنمية المحلية»: تخفيضات تصل لـ25% على أسعار السلع الغذائية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنسق مع المحافظات، في تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، التي تتضمن 7 سلع غذائية إستراتيجية وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات، بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 25% للمواطنين.

منافذ السلع

أشار «آمنة» إلى أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض بالمحافظات، وصل إلى 7126 معرضا ومنفذا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، موضحا أن وزارة التنمية المحلية تنفذ عدد من المبادرات في هذا الصدد، من ضمنها مبادرة «سند الخير» التي أطلقتها الوزارة في 2022 بالتنسيق مع المحافظات ذلك لتوفير السلع الغذائية في الأحياء الشعبية، والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى.

مبادرة خفض الأسعار

أكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية لن تألو جهدا في دفع مزيد من التنسيق والتعاون مع الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال شراكة كاملة، وتعاون مستمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسرع بمستهدفات التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية في مختلف المدن ومحافظات الجمهورية.