«التنمية المحلية» تعلن توافر 17 وظيفة قيادية شاغرة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التنمية المحلية اليوم، توافر 17 من الوظائف القيادية الشاغرة عن طريق التعيين للعمل بديوان عام الوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ببعض قطاعاتها بالمستوى الوظيفي «الممتاز – العالي – المدير العام»، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدينة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركز للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وذلك طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2024، لافتا إلى أنّ الإعلان يأتي بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وتحديثه.

تلقى الطلبات إلكترونيا

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنّه اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين، يبدأ تلقي الطلبات إلكترونيا للتقديم في الوظائف المعلنة ووفق الشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (jobs.caoa.gov.e) وموقع وزارة التنمية المحلية mld.gov.eg على أن يتم ملئ الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك بموقع الوزارة وتحميل المستندات المطلوبة داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونيا ولن يلتفت لأي مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد، علما بأنّ المدة المحددة لتلقي الطلبات إلكترونيا (شهرا) اعتبارا من اليوم.

وأكد وزير التنمية المحلية أنّ الإعلان عن الوظائف يأتي في إطار جهود الوزارة للدفع بدماء جديدة من القيادات المتميزين والمرأة للعمل بالمناصب القيادية بالوزارة ودفع عجلة التنمية في أنحاء مصر كافة، مؤكدًا أنّ اختيار القيادات سيتم بناءً على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفي إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة.

ويتضمن الإعلان الوظائف في المستوي الوظيفى الممتاز عدد وظيفة واحدة وهي الوكيل الدائم، وفي المستوى الوظيفي العالي عدد 2 وظيفة هما رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

عدد الوظائف

وأوضح الإعلان توافر 14 وظيفة مدير عام، وهي مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ومدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات، ومدير عام الإدارة العامة للأمن، ومدير عام الإدارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بالمحافظات، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإقليمي، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلي، مدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية، مدير عام الإدارة العامة للتنمية الحضرية، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المخلفات الصلبة، مدير عام الإدارة العامة لصندوق التنمية المحلية، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

يذكر أنّه جرى توفير رقم الموبايل التالي لتلقي الاستفسارات من الراغبين في التقدم وهو 01101732226.