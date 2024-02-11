رمضان 2024.. أحمد حلمي يقدم مسلسل فبركة على «نجوم إف.إم»

تعاقد أحمد رجب رئيس مجلس إدارة شركة TMS، مع هالة حجازي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، على إذاعة المسلسل الإذاعي الجديد للنجم أحمد حلمي في رمضان عبر إذاعة «نجوم إف.إم» حصريًا.

أبطال مسلسل فبركة

المسلسل الجديد بعنوان «فبركة»، ويشارك «حلمي» بطولة المسلسل الفنانون: هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، سينتيا خليفة، سامي مغاوري، محمد رضوان، نور قدري، علي صبحي، بمشاركة الإعلامية إنجي علي كضيفة شرف العمل.

وقال أحمد رجب رئيس مجلس إدارة شركة TMS، إن الشركة تعمل في مجال الإنتاج والتسويق الإلكتروني، وعندما قرروا التوجه للإنتاج الإذاعي رأوا أن تكون البداية مع نجوم كبار مثل أحمد حلمي وهنا الزاهد ومجموعة من أنجح الفنانين.

وأكد أنه لم يكن هناك جهة أفضل من شركة النيل للإنتاج الإذاعي و«نجوم إف.إم» لإذاعة العمل على موجاتها، لما يجمعهم من قيم واهتمام بالمشاريع، لذا تم التعاقد على وجود العمل بشكل حصري خلال رمضان.

الإنتاج الإذاعي والدرامي

وأضاف أحمد رجب رئيس مجلس إدارة TMS أن الشركة بصدد الاهتمام بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بالإنتاج الإذاعي والدرامي، مشيرًا إلى تجربتهم السابقة في برنامج Sold out الذي تنتجه الشركة «بالاشتراك مع شركة فكر للإنتاج الفني» من تقديم الإعلامي الكبير محمود سعد.

وكشفت نوران نصار مؤلفة العمل، عن ملامح الفكرة، وقالت إن المسلسل يتناول ظاهرة الـ«ترند» ومحاولة بعض القنوات لتحقيق مشاهدات عالية حتى لو كان هذا مبني على «فبركة»، ويتناول العمل هذه الفكرة في إطار كوميدي، من خلال بطل المسلسل أحمد حلمي الذي يقدم شخصية المذيع قبل أن يجد نفسه هو الـ«ترند».