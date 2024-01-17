الأطفال.. سر خروج أحمد حلمي من حالة حزنه بعد رحيل شقيقه

دخل الفنان أحمد حلمي في حالة من الحزن الشديد، وذلك بعد فقدانه لشقيقة الأكبر، خالد، والذي كان يعتبره حلمي بمثابة أب ثانٍ له بعد فقدان والده في سن مُبكرة، خاصة وأن حلمي كان مُرتبطا بشكل قوي بشقيقة الراحل، وأوضح ذلك خلال لقاءات تليفزيونية سابقة.

لكن ما أضطر حلمي لفك حالة العزلة التي دخل فيها، منذ أكثر من شهر مر على وفاة شقيقه، كان عمل الخير، والمساهمات المُجتمعية التي يحرص عليها حلمي كثيرًا، حيث قرر اليوم زيارة أحد مستشفيات الأطفال في القاهرة، والتواجد معهم وإدخال البهجة والسرور عليهم، حيث يعد هذا هو الظهور الأول له بعد وفاة شقيقة خالد، وما زال حلمي محتفظا بذقنه الطويل التي لم يمسها بعد الفاجعة التي تلقاها.

وتوفي خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، في الثامن من ديسمبر الماضي 2023، بشكل مفاجئ في منزله، نتيجة أزمة قلبية، وشيع الجثمان من مسقط رأسه في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث تواجد هناك أحمد حلمي ومنى زكي في وداعه، ومن ثم أقام حلمي العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.