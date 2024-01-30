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معرض القاهرة الدولي للكتاب

منى زكي عن زوجها أحمد حلمي: أكثر شخص يساندني.. ودائما بجواري

كتب:

محمد عزالدين
04:51 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
منى زكي وأحمد حلمي

منى زكي وأحمد حلمي

تحدثت منى زكي عن دعم زوجها الفنان أحمد حلمي لها قائلة: «أحمد حلمي أكثر شخص يساندني منذ زواجنا، ولأنه داخله فنان مختلف ومتنوع فهو سند كبير، ودائما موجود معي».

وعن خوفها من سيناريو فيلم رحلة 404 قالت منى زكي، خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس: «لا يوجد شيء يقلقني، ولم يكن وقتها هناك سوشيال ميديا، وأرى أنه فيلم حلو للغاية، وأنه يشبه السينما التي يقدمها داوود عبد السيد من ناحية الورق، ولم أكن خائفة لنني خوفت بعد ذلك».

وتابعت منى زكي: «المغامرة بالنسبة لي كانت في الشخصية لأنها مختلفة ولم ألعبها من قبل، وأحاول أنفذ رؤية المخرج، وأصعب المشاهد لي كانت المشاجرة بيني وبين محمد فراج ومشهدي مع تايسون، وشيرين رضا أنا مبهورة بأدائها لأنها كانت تؤدي الشخصية للنهاية لدرجة إني كنت أغلط أكثر منها بكثير».

ووجهت منى زكي رسالة لزملائها بفيلم رحلة 404 قائلة: «أنا حابة أشكرهم كلهم لأنهم ظهروا كضيوف، ولكن لا يجامل ويدلع ولكن يجامل ويعمل كل شيء بانضباط وهذه احترافية ليس من السهل أن نجدها».

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