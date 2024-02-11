تداول فيديو لشاب يتعدى على النساء في محطة مترو ببرشلونة.. ما السبب؟

واقعة غريبة تداولها راود مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بنشر مقطع فيديو يوثق اعتداء رجل على نساء في محطة مترو بمدينة برشلونة في إسبانيا، بطريقة وحشية دون سبب، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والدهشة بين الركاب على رصيف محطة المترو.

شاب يعتدي على النساء في برشلونة

كان الشاب يسير داخل محطة المترو، وعندما اقترب من النساء اللاتي ينتظرن قطار المترو من أجل الركوب، قام بالاعتداء عليهن بالضرب، كما اعتدى على سيدة بطريقة عنيفة، لتسقط على الأرض من شدة الضرب.

مهاجر في محطة مترو برشلونة بإسبانيا يستهدف النساء فقط حيث يقترب منهن ويعتدي عليهن بالضرب…



في المقطع اعتدى على عدة نساء وضرب إحداهن بشكل وحشي مما جعلها تسقط على الأرض.



الشرطة قبضت عليه لكن أخلت سبيله لاحقاً مما أغضب سكان المدينة. pic.twitter.com/TjH1abKKIU — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) February 11, 2024

وحول هذه الواقعة، قالت وسائل الإعلام المحلية إن الشرطة ألقت القبض على الشاب ولكنها أفرجت عنه في وقت لاحق، الأمر الذي أثار غضب الكثير من سكان المدينة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «هو ازاي الواحد يضرب الناس من غير سبب»، «الشرطة فين من ده كله»، وأيضا: «ممكن يكون عنده حالة نفسية».

معلومات عن مدينة برشلونة

وتقع مدينة «برشلونة» على الساحل الشرقي لإسبانيا بين مصبي نهر الربرقاط ونهر بسوس، وتعد ثاني أكبر المدن الإسبانية بعد مدريد، وتبعد 160 كم عن جبال البرانس، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليون و600 ألف نسمة، أما عدد سكان المدينة بضواحيها ربما يتعدى 4 ملايين نسمة، وفي عام 1992 استضافت مدينة برشلونة دورة الألعاب الأولمبية.