«المتحدة» تكشف عن البوستر الرسمي لـ«جودر» ياسر جلال

نشرت الصفحة الرسمية للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، عبر موقع «فيسبوك»، أول بوستر رسمي لمسلسل «جودر»، بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر أن يشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل 2024.

وظهر جلال على البوستر بلحية كبيرة، على عكس ما ظهر خلال الأيام الماضية في إحدى الفعاليات بدون لحية، حيث يجسد جلال خلال أحداث المسلسل شخصيتين، مختلفتين شكلًا ومضمونًا، الأولى هي شخصية شهريار بلحية وشعر أبيض، والثانية شخصية جودر ويظهر من خلاله بشعر ولحية باللون الأسود، وهو الشكل الذي ظهر به مؤخرًا في أكثر من مناسبة.

ويضم مسلسل جودر، عددًا كبيرًا من الفنانين من بينهم ياسر جلال وتارا عماد ونور وشيري عادل وياسمين رئيس ووليد فواز وسامي مغاوري وأحمد بدير ومجدي بدر، وضيوف الشرف من بينهم هنادي مهنا، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة «ميديا هب»، وشركة أروما ستوديوز.