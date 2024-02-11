استعدادا لعرضه في رمضان.. تغيير اسم مسلسل ياسر جلال «ألف ليلة وليلة» لـ«جودر»

قرر صناع مسلسل «ألف ليلة وليلة»، تغيير اسمه في اللحظات الأخيرة قبل بدء الموسم الدرامي الرمضاني بأيام قليلة، إذ جرى تغيير الاسم ليصبح «جودر»، وربما هو الشخصية التي من المقرر أن يلعبها ياسر جلال حيث يقدم خلال الأحداث شخصيتين.

أحداث المسلسل

وخلال أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة، الذي يشارك ضمن مسلسلات رمضان 2024، يقدم الفنان ياسر جلال، شخصيتين مختلفتين شكلًا ومضمونًا، الأولى هي شخصية شهريار بذقن وشعر أبيض، والثانية شخصية جودر ويظهر من خلاله بشعر وذقن باللون الأسود، وهو الشكل الذي ظهر به مؤخرًا في أكثر من مناسبة.

ويضم مسلسل ألف ليلة وليلة، عددًا كبيرًا من الفنانين من بينهم ياسر جلال وتارا عماد ونور وشيري عادل وياسمين رئيس ووليد فواز وسامي مغاوري وأحمد بدير ومجدي بدر، وضيوف الشرف من بينهم هنادي مهنا، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة «ميديا هب»، وشركة أروما ستوديوز.