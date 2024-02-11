صور جديدة من حفل زفاف الفنان محمود عامر

كشف الفنان محمود عامر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن صور جديدة من حفل زفافه الذي أقيم أمس على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر محمود عامر صورا من حفل زفافه معلقا: «الحمد لله والشكر لله على كل شيء»، لتنهال عليه تهاني وتعليقات الجمهور والوسط الفني بالزفاف، متمنين له حياة زوجية سعيدة.

حفل زفاف محمود عامر

واحتفل عامر بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى الدكتورة رشا فرج، في نفس يوم ميلاده الـ69، واقتصر حفل الزفاف على الأهل والاصدقاء المقربين.

وشارك محمود عامر أمس مجموعة من صور حفل الزفاف عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «الحمد لله والشكر لله على كل شيء، جرى بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج».

معلومات عن محمود عامر

ولد في مدينة الإسماعيلية، وهاجر منها بعد العدوان للشرقية، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وأيضًا على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1983، وهو عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وانفصل عن زوجته لاشينة لاشين العام الماضي.

وكان آخر عمل فني شارك فيه هو مسلسل المداح 3، رمضان 2023، والذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: الفنان حمادة هلال، الفنان خالد سرحان، محمد رياض، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، محمد عز، أحمد ماهر، لوسي، حنان سليمان، تامر شلتوت، يسرا اللوزي، خالد زكي، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.