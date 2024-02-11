9 معلومات عن الفنان محمود عامر بعد إعلان زفافه على فتاة خارج الوسط الفني

احتفل الفنان محمود عامر منذ قليل، بحفل زفافه من فتاة خارج الوسط الفني في أجواء عائلية بسيطة، فلم يكن هناك ظهورًا للفنانين، إذ اكتفى بالأصدقاء المقربين فقط، ونشر مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية، معبرًا عن فرحته خاصة أن زفافه جاء بالتزامن مع يوم ميلاده.

معلومات عن الفنان محمود عامر

- الفنان محمود عامر من مواليد عام 1955.

- ولد في محافظة الاسماعيلية.

- تربى في محافظة الشرقية.

- حصل على بكالوريوس الفنون المسرحية.

- تزوج من الفنانة لاشينة لاشين التي لعبت عدة أدوار في الدراما والمسرح.

- أنجب ابنة تدعى أميرة عامر من الفنانة لاشينة لاشين، وتعمل مطربة وتسعى لاتخاذ خطوات فنية أكبر.

- انفصل عن الفنانة لاشينة لاشين العام الماضي 2023 بعد سنوات عديدة من الزواج.

احتفال الفنان محمود عامر بحفل زفافه يوم ميلاده

- احتفل بعيد ميلاده الـ69.

- تزوج من فتاة تدعى رشا فرج من خارج الوسط الفني.

نشر الفنان محمود عامر مجموعة من الصور من حفل الزفاف

احتفل الفنان محمود عامر بحفل الزفاف، في أجواء عائلية بسيطة، ونشر صورًا لهما، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليبارك لهما الأصدقاء ومحبيه، قائلًا عبر صفحته: «الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج».

أعمال فنية شارك فيها الفنان محمود عامر

شارك الفنان محمود عامر في العديد من الأعمال الفنية، وقدم نجاحات كبيرة، كان آخرها مسلسل «المداح»، بطولة النجم حماده هلال، ومن أعماله في السينما «صابر جوجل، الذكاء المدمر، "المليونيرة الحافية».