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في عيد ميلاده الـ69.. الفنان محمود عامر يتزوج فتاة من خارج الوسط الفني

كتب:

ضحى محمد
11:39 ص | الأحد 11 فبراير 2024
محمود عامر يحتفل بزفافه على الدكتورة رشا

محمود عامر يحتفل بزفافه على الدكتورة رشا

احتفل الفنان محمود عامر بعيد ميلاده الـ69 بمناسبة سعيدة، إذ تزوج من فتاة من خارج الوسط الفني وسط أجواء عائلية دافئة.

حفل زفاف الفنان محمود عامر

ونشر محمود عامر مجموعة من صور حفل الزفاف عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق: «الحمد لله والشكر لله على كل شيء، جرى بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتوره رشا فرج».

وتوالت عليه التعليقات من الجمهور، متمنين له حياة سعيدة وجديدة مع زوجته الدكتورة رشا فرج.

انفصال محمود عامر عن زوجته 

جاء زواج الفنان محمود عامر بعد انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين العام الماضي.

آخر أعمال الفنان محمود عامر

 ويعد مسلسل المداح 3 آخر عمل شارك به، والذي عرض في موسم رمضان 2023، من بطولة الفنان حمادة هلال، وعدد من الفنانين، أبرزهم الفنان خالد سرحان، محمد رياض، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، محمد عز، أحمد ماهر، لوسي، حنان سليمان، تامر شلتوت، يسرا اللوزي، خالد زكي، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.