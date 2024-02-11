«3 أيام عسل».. إجازة قصيرة لـ محمود عامر من تصوير مسلسله الرمضاني بعد زواجه

قال الفنان محمود عامر، إنّه حصل على إجازة من تصوير أحد أعماله الدرامية المشاركة في رمضان 2024، بعد زواجه بالدكتورة رشا فرج، على أن يعاود التصوير مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل بسبب سرعة تسليم الحلقات إلى القنوات العارضة في رمضان.

محمود عامر يتحدث عن تفاصيل شهر العسل

وأضاف محمود عامر لـ«الوطن»: «لم أستطع الحصول على أكثر من 3 أيام إجازة من التصوير بسبب قلة الوقت من أجل تسليم أكبر عدد من الحلقات»، معربا عن سعادته الكبيرة بزواجه: «رشا هي نعمة الله لي في هذه الأيام، وأهم شيء هو الرضا».

حفل زفاف محمود عامر

وعن إقامته حفل زفاف خاص لها، قال: «كان لازم أعملها فرح لازم أفرح العروسة، رغم أنني كنت أتمني إقامة حفل زفاف أكبر، ولكن الأمور كانت تسير بشكل سريع، خاصة أنّ التجهيزات بأكلمها كانت في 3 أشهر فقط».

قصة حب محمود عامر وزوجته

وعن قصة حبهما وتعارفها قال: «هذه أمور خاصة جدا لا أفضل الحديث عنها، لكن سعيدة برد فعل الجمهور وسعادته الكبيرة لي خاصة أنّ معظمهم تمنوا الخير لي في حياتي الجديدة».